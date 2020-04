Giugliano, ragazzino pestato in strada da una baby gang: la banda gli aveva teso una trappola

Giugliano. Il Coronavirus non ferma il bullismo e anche in piena pandemia si verificano, purtroppo, episodi di violenza. Stamattina, a Giugliano, un giovane è stato pestato da una baby gang dopo essere uscito di casa per incontrare uno di loro.

Ragazzino pestato in strada da baby gang

Come anticipa Il Meridiano News, i fatti sono accaduti in via Lazzaro Spallanzani, verso le 9 e 30. La banda, formata da diversi ragazzi minorenni, avrebbe teso una trappola all’adolescente per poi picchiarlo barbaramente in strada.

Dopo essere stato malmenato, la vittima è rimasta a terra per diversi minuti. Fortunatamente alcuni residenti che transitavano per via Spallanzani hanno notato il giovane accasciato al suolo e hanno subito allertato i soccorsi.

I soccorsi

Poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il ragazzino in ospedale. Il giovane era cosciente ma molto dolorante. Verrà sottoposto ad accertamenti per scoprire l’entità delle ferite riportate.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano che dovranno fare luce sull’ennesimo episodio di bullismo.