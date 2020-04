Gino Sorbillo a Tele Club Italia: “Sanificherò i locali, ma non andrò di corsa. Zia Esterina prima ad aprire”

“Adesso ritornerò nei miei locali, dove sistemerò e santificherò tutto, ma non andrò di corsa. Se tutto va bene, apriremo “Zia Esterina”, che già si occupa di consegne a domicilio, verso la fine della prossima settimana. La sede storica di via Tribunali non aprirà ancora”.

Questa mattina a “Tg Club Speciale Coronavirus”, in onda su Tele Club Italia, canale 98 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 18.30, è intervenuto il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo.

“Trovo l’ordinanza un primo segnale di normalità. Mi sono confrontato e continuo a confrontarmi con amici seri della ristorazione, portiamo avanti un pensiero ragionato preciso e sicuro. Non sono mancate le polemiche ma sono sicuro che questa prima apertura ci sarà d’aiuto.

Adesso ritornerò nei miei locali, dove sistemerò e santificherò tutto, ma non andrò di corsa. Se tutto va bene, apriremo “Zia Esterina”, che già si occupa di consegne a domicilio, verso la fine della prossima settimana. La sede storica di via Tribunali non aprirà ancora.

A Milano il delivery lo abbiamo sempre fatto. Ho due operatori e facciamo tre tipi di pizza. Per quanto riguarda le indicazioni disposte dalla Regione Lombardia i miei dipendenti si stanno attenendo e lo abbiamo sempre fatto. Qualche giorno fa abbiamo anche consegnato la pizza al sindaco di Milano. Attualmente aspettiamo le indicazioni della regione Campania e ci adegueremo. Di sicuro questa battaglia è servita a farci sentire e a riaprire piccole realtà in tutta la Campania.

Napoli ha voglia di normalità come del resto di tutti. Noi abbiamo dimostrato di essere seri in Campania, nonostante qualche caso. Dopo due mesi di chiusura totale le preoccupazioni degli imprenditori ci sono state. I rischi sono alti, potremmo anche chiudere, ma l’ordinanza del presidente De Luca è stato un segnale per noi. Se ho qualcosa da chiedere a De Luca? Nulla, al massimo gli chiedo di monitorare le varie categorie”.

