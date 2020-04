Campania, incidente in autostrada: muore militare di 33 anni

Eboli. Drammatico incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nelle vicinanze dello svincolo di Eboli, dove un’auto si è ribaltata dopo aver tamponato un tir.

Eboli, incidente sull’A2: morto Lorenzo Tramontano

A perdere la vita un militare di 33 anni di Maddaloni. La vittima si chiamava Lorenzo Tramontano ed era a bordo della sua auto al momento del sinistro stradale.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, che si è ribaltata, ma prima avrebbe colliso contro con un mezzo pesante.

Fatale lo schianto: il 33enne sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata, e la Polizia Stradale di Eboli per i rilievi.

Il 33enne è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso. Intervenuti anche gli uomini dell’Anas per il ripristino del tratto dell’autostrada interessato. Gli agenti della Stradale hanno acquisito i nastri di alcune telecamere della rete autostradale che puntano sul luogo della tragedia e sul tratto successivo e che potrebbero aiutare a ricostruire con precisione la dinamica e a identificare altre vetture coinvolte nello schianto.