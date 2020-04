Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la fine di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Leone

Successi sociali e sentimentali. Le previsioni zodiacali del giorno 21 aprile indicano sfolgorante la giornata di oggi per quanto riguarda le faccende sentimentali: Venere e Marte favorevoli promettono momenti deliziosi in campo amoroso, sia sotto il profilo sentimentale che erotico. Se siete in coppia, potete contare su una bella intesa, su una comunione di interessi. Incontri da non prendere sottogamba per i single e i più giovani. Nel lavoro, bisognerà trovare nuove strade per cercare di sopperire ad eventuali mancanze di denaro liquido da investire.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Vergine

Comincia con qualche incertezza questa giornata, in particolare i rapporti sentimentali richiameranno la vostra attenzione, e non potrete più cavarvela sorvolando sulle difficoltà o contraddizioni sperando si risolvano da sole. Qualche antipatica discussione é possibile. I rapporti con parenti anziani diventeranno più difficili.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Bilancia

l periodo comincia con Venere in splendido trigono con Marte in Acquario assieme alla positività di Sole, Mercurio e Plutone. Un simile accumulo planetario é di ottimo auspicio per l’armonia affettiva, ottima giornata soprattutto per quanto riguarda la costruzione di rapporti solidi, durevoli e il superamento dei problemi grazie alla forza degli intenti comuni. La vostra carica affettiva si trasmetterà attraverso gesti, carezze, sguardi, in un erotismo che va oltre il semplice atto sessuale.

Avete bisogno del contatto, dei profumi, dei sapori e di tutto ciò che il partner rappresenta nella sua essenza non solo fisica. Lavoro in evoluzione.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Scorpione

Sembra proprio che sia l’amore a prendervi per mano questo martedì ed a condurvi verso una nuova e migliore relazione sentimentale. Inizia una giornata di recupero, di rigenerazione e anche di preparazione. Oggi e domani siete più forti, più sicuri, fieri di ciò che avete superato. Avete capito che la vita non é un gioco, e che nemmeno amare e sempre facile, divertente o emozionante: ma é un dono. E’ finito il tempo della rinunce, dei sacrifici, dell’auto controllo. Nel lavoro invece, la realtà e spesso migliore dei sogni, ma va conquistata, costruita e consolidata ogni giorno.