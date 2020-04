Coronavirus, fermato e multato mentre va a trovare il padre in fin di vita: “Non c’è urgenza”

Vicenda surreale quella successa a Pietra Ligure, in provincia di Savona durante l’emergenza coronavirus. Un uomo è stato multato per essersi messo in viaggio per raggiungere il padre in fin di vita.

Coronavirus, fermato e multato mentre andava dal padre in fin di vita

La sanzione è scattata mentre il cittadino era in auto in provincia di Pavia. A fermarlo i carabinieri di Santa Giuletta. L’uomo, beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l’ultimo saluto all’anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di “assoluta urgenza” e hanno sanzionato il savonese per violazione del Dpcm sul Coronavirus.

A nulla purtroppo sono valse le giustificazioni del cittadino. L’episodio ha sollevato un coro generale di indignazione sul web. In tanti hanno preso le difese dell’uomo. Un caso simile si è registrato anche in Campania, a Castellammare di Stabia, quando un marito fu fermato dagli agenti della Polizia Municipale e sanzionato perché diretto a rilevare al porto di Sorrento la moglie, infermiera Covid, nel giorno di Pasquetta.