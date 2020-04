Coronavirus a Napoli, aumentano i guariti e zero decessi da 4 giorni

Napoli. Aumentano i guariti nel capoluogo partenopeo. Il Comune ha pubblicato il resoconto giornaliero dei contagi a Napoli.

Coronavirus a Napoli, i dati

Nelle ultime 24 ore si registrano 11 nuovi guariti, sono coloro che hanno eseguito due volte i test e che in entrambe le volte hanno dato esito negativo.

Sin dall’inizio dell’epidemia si contano 833 contagi. Gli asintomatici sono 141 mentre i ricoverati in ospedale sono 153, di cui 12 in terapia intensiva.Le vittime purtroppo sono 52. Negli ultimi 4 giorni, dal 16 aprile, non si verificano decessi da Coronavirus.

Sono in isolamento a casa 486 persone. Il totale dei pazienti guariti è di 142 persone. Solo 42 sono i clinicamente guariti.

“Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata”, precisa il Comune di Napoli.