Diretta regione Campania De Luca 17 aprile: la conferenza stampa su Facebook di De Luca in diretta

Diretta regione Campania De Luca 17 aprile: la conferenza stampa. Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in diretta darà probabilmente nuove informazioni relativamente all’emergenza Coronavirus che si vive in Italia. Il presidente si collega dalla Regione e aggiorna i campani sui provvedimenti che palazzo Santa Lucia sta adottando in queste settimane.

Diretta Regione Campania Vincenzo De Luca 17 aprile

L’appuntamento di oggi è previsto per le 14.30. Da ieri in regione è partita la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500.000 mascherine acquistate dalla Regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall’esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena.

Dall’inizio della settimana prossima poi, le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l’uso per tutti, all’esterno delle abitazioni, in vista dell’imminente Fase 2. La Regione, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane.

La diretta della Regione Campania con il presidente De Luca di oggi 10 aprile sarà trasmessa su Facebook a questo link.

Bollettino regione Campania 16 aprile

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 822 tamponi di cui 32 risultati positivi;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 315 tamponi di cui 5 positivi;



– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi, di cui nessuno positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 215 tamponi di cui uno positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 55 tamponi di cui 1 positivo;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 85 tamponi di cui 5 positivi;



– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 441 tamponi di cui 14 positivi;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 138 tamponi, di cui 5 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 61 tamponi di cui nessuno positivo.

Tamponi di oggi: 2.401



Totale complessivo positivi Campania: 3.951