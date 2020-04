Coronavirus, Angela Merkel spiega la curva dei contagi. Video Angela Merkel contagi Coronavirus

Sta facendo il giro del web il video in cui la cancelliera tedesca Angela Merkel spiega perfettamente la curva dei contagi. La cancelliera tedesca, in conferenza stampa, ha spiegato perché il suo Paese ridurrà molto lentamente le misure di lockdown, nonostante il numero di morti da Covid-19 in Germania sia di molto inferiore a quello registrato in altri stati europei come Italia, Francia e Spagna.

Al 16 aprile sono 3.850 le vittime a causa del Coronavirus in territorio tedesco. Per gli esperti la differenza si deve anche al sistema di tracciamento dei casi positivi da parte della sanità tedesca, che ha effettuato fin dall’inizio dell’epidemia un numero di tamponi molto elevato. Questo ha permesso di interrompere tempestivamente le catene di contagio. Il 9 aprile, stando a quanto riportava Reuters, la Germania aveva già effettuato 1.3 milioni di tamponi. In Italia erano invece 807.000 a partire dal 21 febbraio scorso e fino alla data in oggetto. In Germania alcuni negozi riapriranno a partire dalla prossima settimana, mentre le scuole ripartiranno il prossimo 4 maggio.

Angela Merkel: il video sulla curva dei contagi

Angela Merkel è laureata in fisica e ha un dottorato in chimica quantistica. Nel video in cui spiega l’andamento dei contagi riferendosi ai numeri del suo Paese ha parlato di un “successo intermedio fragile” e ha illustrato con un modello matematico perché è importante che la curva dei contagi resti più piatta possibile nel lungo periodo. La sua spiegazione, sui social, è stata definita sui social “perfetta”. Merkel ha sottolineato che “l’intera evoluzione del modello (e cioè del calcolo tedesco) è basata sulla capacità di monitorare e tracciare ogni soggetto infetto”.