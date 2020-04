Coronavirus, medico positivo esce di casa per passegiare e cade in un fosso. E’ grave

Medico positivo al coronavirus esce di casa per portare il cane a passeggio e viola la quarantena. Durante l’uscita “clandestina”, cade però in un fosso e si procura una serie di fratture. A riportare la notizia è La Nazione.

Massarosa (Lucca), medico positivo esce di casa e cade in un fosso

Protagonista della sfortunata vicenda è un dottore di Massarosa, in provincia di Lucca, Versilia. L’uomo, risutalto positivo al Covid-19, e con tutti i sintomi classici della malattia, è uscito di casa per una passeggiata. Durante il tragitto, però, è caduto in un fosso. L’incidente gli ha procurato una serie di fratture multiple. A quel punto, acciaccato, si è visto costretto a chiamare il 118.

Per fortuna ha avvisato il personale sanitario della sua condizione di positività. Il medico è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e qui, vista la gravità dei traumi, trasferito all’Opa di Massa dove è stato ricoverato in condizioni critiche.