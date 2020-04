Casoria, scoperti i furbetti della Pasqua: installano piscine gonfiabili in un codominio

Casoria. Installano due piscine gonfiabili sul terrazzo condominiale per festeggiare la Pasqua. E’ quanto ha scoperto la polizia locale, assieme ai carabinieri, che è intervenuta in un condominio di Casoria.

Casoria, installano piscine gonfiabili in un condominio

Come se l’emergenza non ci fosse, alcuni residenti hanno montato piscine e lettini prendisole sul terrazzo per trascorrere la Pasqua in compagnia.

Le forze dell’ordine hanno provveduto subito a smantellare le piscine e a ristabilire l’ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Raffaele Bene.

“Purtroppo anche il giorno di Pasqua ci vediamo costretti ad intervenire e questa volta addirittura all’interno di un condominio di Casoria Grazie ad una vostra segnalazione ho potuto dare mandato alla polizia locale che, in un blitz congiunto con i carabinieri, stamattina ha smantellato ben due piscine arbitrariamente installate sul terrazzo di un parco, divenuto un intollerabile luogo di assembramento per tante persone ivi residenti”, ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

“Purtroppo ci sono i soliti cretini che non hanno ancora compreso la gravità della situazione”, aggiunge senza mezzi termini il sindaco sul social network. Infine, chiosa: “Come vi avevo preannunciato, oramai siamo nella fase di tolleranza zero e laddove possibile, se necessario, entreremo fin dentro le case per il bene di tutti”.