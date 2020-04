Bonus 600 euro. Il bonus 600,00€ è in arrivo sui conti correnti dei lavoratori che ne hanno diritto. La conferma arriva direttamente dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il quale ha garantito che i soldi arriveranno in tempi brevi.

Il Ministro dell’Economia Gualtieri è intervenuto al TG3 affrontando diversi argomenti tra cui inevitabilmente il MES e anche il bonus 600,00€, sia quello riconosciuto per il mese di marzo (ma in arrivo ad aprile) che quello in pagamento a maggio (ma il Decreto Cura Italia slitta ancora).

Come riporta Money, una buona notizia per tutti quei lavoratori autonomi (ma anche per gli stagionali e per gli operai dell’agricoltura) è quella per cui i soldi attesi arriveranno entro la prossima settimana. Parola del Ministro dell’Economia, il quale ha anche assicurato che per il prossimo bonus per le Partita IVA i tempi di erogazione saranno più brevi.

Bonus 600 euro in pagamento dall’INPS: ecco quando arrivano i soldi

Nel dettaglio, il tanto discusso bonus 600,00€ (se non altro per tutti i problemi che hanno caratterizzato la richiesta tramite il sito INPS) sembra essere in arrivo già nei prossimi giorni.

Gualtieri, infatti, ha annunciato che “in queste ore all’INPS stanno erogando finalmente i 600,00€”. Soldi che a questo punto dovrebbero essere assegnati a tutti entro la prossima settimana.

Bonus più corposi nel decreto aprile

Mentre si attende l’arrivo imminente dei primi 600,00€ di aiuti erogati dallo Stato per l’emergenza coronavirus, il Governo comincia a lavorare sul prossimo decreto Cura Italia che – parola di Giuseppe Conte – verrà approvato “entro la fine di aprile”.

Un provvedimento su cui, come confermato da Gualtieri al TG3, il Governo intende investire un maggior numero di risorse rispetto ai 25 miliardi previsti dal Decreto Cura di marzo. Gli aiuti saranno “molto più consistenti di quelli del mese scorso”, tant’è che si parla di un bonus per le Partita IVA di almeno 800,00€.