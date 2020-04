“Riapertura 18 aprile e dal 4 maggio libera circolazione”: l’ultima catena fake Whatsapp

Riapertura il 18 aprile delle aziende agricole e poi di settimana in settimana una graduale uscita dal lockdonw. E’ questa la nuova catena Whatsapp che circola nelle ultime ore dove sono elencate una serie di date con relative riaperture di attività commerciali e di ritorno alla “normalità” per gli italiani. Quello che più si chiedono, infatti, gli italiani in queste settimane è quando avverrà il ritorno alla vita di prima, o quasi. Dunque quando riapriranno le attività commerciali e quando i cittadini potranno tornare a uscire “liberamente”. Purtroppo a riguardo non si ha alcuna certezza al momento. Anche nel governo ancora non ci sono date certe per uscire dal lockdown. E quelle che circolano sul web sono bufale.

Si parla di possibile riapertura il prossimo 18 aprile in Italia, almeno per quanto riguarda alcune aziende agricole, fino ad arrivare ad una vera e propria svolta a partire dal prossimo 4 maggio. Per quella data dovrebbe esserci secondo questa catena la libera circolazione nonostante l’obbligo di utilizzo delle mascherine e la necessità di mantenere la necessaria distanza di sicurezza tra le persone. Certo, al momento la proroga delle misure restrittive volute dal governo è fino al 3 maggio. Ma nulla di certo al momento si sa a riguardo di cosa accadrà dopo il 3.

Il Presidente del Consiglio in conferenza stampa pur auspicando che a maggio le cose possano realmente cambiare, ha fatto un significativo invito alla cautela affinché non siano vanificati gli sforzi fatti finora. Ribadiamo che l’unica fonte ufficiale su riaperture e lockdown è il governo. E al momento non ha dato alcuna notizia in tal senso.

Riapertura il 18 aprile: la catena Whatsapp

Questo il testo che circola: “18 aprile riapertura aziende agricole e industriali (non tutte). 4 maggio fine fase 1 è libera circolazione ma con obblighi come mascherine e distanza di sicurezza. Per quel giorno prevista la riapertura di alcune attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni (no centri commerciali). 11-12 Maggio riapertura tribunali e uffici professionali. 18- 25 Maggio riapertura altre attività di ristorazione con distanze da rispettare, possibile riapertura estetisti, parrucchieri e Barbieri con obbligo mascherina, ingressi singoli. 31 maggio ripartenza campionato di calcio e altri sport collettivi. Giugno-luglio riapertura centri sportivi ma solo per sport individuali o lezioni con basso assembramento. È l’inizio della fase 3. Settembre riapertura scuole superiori con divisione turni e lezioni online, ancora da decidere materne ed elementari. Ritorno alla normalità previsto per primavera 2021”.

Basta dare però riascoltare le dichiarazioni di Conte per comprendere che lo scenario della catena WhatsApp, in merito ad una riapertura dell’Italia il prossimo 18 aprile, sia probabilmente troppo ottimistico. Solo il governo, dietro le indicazioni del Comitato Scientifico, ci darà indicazioni precise a ridosso di quelle date, ma oggi è troppo presto per fare previsioni simili.

Al momento si sa che il 14 aprile riapriranno alcune attività. Qui l’elenco.