Auguri di Pasqua 2020: le immagini e frasi da poter inviare su Whatsapp per gli auguri di Buona Pasqua 2020

Pasqua immagini Whatsapp. Sarà una Pasqua diversa, quella che sta per arrivare, a causa dell’emergenza sanitaria che costringerà tantissime persone nel mondo a rispettare le regole del lockdown e quindi a restare a casa. Ma fare gli auguri a parenti ed amici, attraverso i social network o ancora utilizzando le chat di messaggistica istantanea come WhatsApp può rappresentare comunque una piacevole tradizione da rispettare.

Quindi, cercando di verificare sempre che le fonti da cui si attinge siano sicure e non nascondano malware che possano compromettere i propri device, ecco una serie di idee, anche divertenti, da sfruttare per fare gli auguri tra frasi, immagini e gif.

Le immagini

Uno dei social network maggiormente orientati alle immagini è Pinterest. La piattaforma permette di creare lavagne virtuali tematiche su numerosi argomenti e categorie. Una volta che ci si sarà registrati si potrà effettuare una ricerca ad hoc per esplorare tutte le categorie che si desidera in gergo “pinnare”, cioè appuntare virtualmente per poi salvarle salvare o inserirle sulla propria bacheca.

Anche per quanto riguarda il tema Pasqua, sono numerose le bacheche da cui poter attingere per salvare le immagini che più si preferisce. Più di 10mila immagini scaricabili sono presenti anche su Pixaby, un portale che viene spesso incontro a chi cerca scatti da poter utilizzare per i più svariati motivi e in totale sicurezza.

Alcune immagini di auguri di Pasqua