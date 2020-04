Coronavirus, bollettino Protezione Civile 8 aprile: boom di guariti

2099 guariti. Dato record comunicato nel bollettino della Protezione Civile dell’8 aprile sull’andamento del coronavirus. 3836 il numero dei nuovi contagiati per un totale di 139mila positivi dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus, bollettino Protezione Civile 8 luglio

“Dobbiamo continuare a mantere alta la guardia per evitare la diffusione del virus”, ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. A impensierire gli esperti il numero dei nuovi positivi, che resta sensibilmente alto e in linea con quello dell’ultima settimana. Fanno ben sperare invece il calo dei ricoveri in terapia intensiva e il boom dei guariti negli ultimi dieci giorni. Il numero dei decessi di oggi è pari a 552 persone, meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28485 persone, 233 meno di ieri.

Nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile esprime prudenza Ranieri Guerra dell’Isitituto Superiore d Sanità: “I passi preliminari da compiere per la riapertura siano parecchi. Dopo aver visto la curva epidemica, non siamo in diminuzione netta, ma siamo sul pleateau. Questo significa che c’è un serbatoio di asintomatici che garantisce la circolazione del virus. Pensare di aprire ora senza conoscere l’evoluzione del virus è difficile da prevedere. Le due cose possono andare in parallelo. Possiamo predisporre una valutazione del rischio per classe di lavoro e collocazione geografica. La rischiosità è ancora alta e il Governo ne deve tenere conto”.

Migliora la situazione in Lombardia. Nel bollettino dell’otto aprile, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, riferisce che diminuscono i decessi (238) così come i ricoveri. Aumentano invece i pazienti dimessi che lasciano l’ospedale. Il sistema sanitario lombardo si avvia così verso una normalizzazione dopo settimane difficili.