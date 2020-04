Cos’è la #QuarantinePillowChallenge e come si partecipa alla sfida diventata virale in Italia

Com’è la vita delle fashion blogger in quarantena? Non deve essere facile allietare i propri follower, settimana dopo settimana, con addosso solo tute da casa e pigiami. Abituate a sfoggiare outfit sempre diversi tra attività in palestra, aperitivi con gli amici, giornate di shopping in centro e serate nei club più esclusivi, alcune fashion blogger si sono dovute ingegnare in questo periodo di lockdown mondiale legato alla diffusione del Coronavirus.

Quarantine Pillow Challenge: cos’è

La sfida lanciata da alcune utenti della rete è quella di utilizzare due semplici oggetti per ricreare un outfit decisamente particolare: quello che occorre è un cuscino e una cintura.

Da questo abbinamento insolito (e che andrà di moda solo… in quarantena) è nata la quarantine pillow challenge: dove “quarantine” sta per quarantena, “pillow” per cuscino e “challenge” per sfida.

Come partecipare

Per partecipare alla sfida, diventata virale anche in Italia, è necessario:

recuperare un cuscino (di qualsiasi colore, fantasia, forma e grandezza)

stringerlo con una cintura (anche in questo caso a te la libertà su quale scegliere) a mo’di vestito

scattare una foto

pubblicarla sui social con l’hashtag #QuarantinePillowChallenge