Indovinello della scarpa, l’omino, gli occhiali e il guantone. Ragionamento e soluzione dell’indovinello che sta circolando nelle ultime ore su Facebook e su Twitter e che sta facendo sbagliare molte persone. Da qualche ora su Facebook e su Twitter sta circolando un indovinello che sta facendo impazzire tutti: protagonisti un paio di scarpe, un omino, un paio di occhiali, un guantone e dei calcoli matematici da fare. Ecco di cosa si tratta:

Andiamo con ordine: tre paia di scarpe fanno 60, quindi ogni paio di scarpe vale 20.

Un paio di scarpe (20) più due omini fanno 30, perciò l’omino vale 5.

Due paia di occhiali più l’omino (5) fanno 9, quindi ogni paio di occhiali vale 2.

Un paio di scarpe (20), un omino (5) e un guantone fanno 42, quindi UN guantone vale 20.

L’ultimo calcolo è quello fondamentale: qual è il risultato e perché tutti sbagliano?

Qual è la risposta esatta?

L’errore di molti è quello di non vedere che non si tratta di una semplice addizione come nei precedenti calcoli, ma di un’addizione e una moltiplicazione, proprio per questo motivo vanno fatti in questo ordine: prima moltiplicare l’omino per gli occhiali e poi aggiungere la scarpa.

Molta attenzione all’omino in mezzo, infatti non è uguale a tutti gli altri, ma indossa gli occhiali, due scarpe e due guantoni, perciò al suo valore va aggiunto il valore delle altre figure.

Omino (5) + scarpe (20) + DUE guantoni (40) + occhiali (2) = 67 che va moltiplicato per gli occhiali (2) = 134 + una scarpa (10) = 144!