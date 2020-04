Settimana Santa, il calendario delle messe in streaming fino a Pasqua: la Santa Messa in diretta

Settimana Santa. Con l’emergenza Coronavirus, tutti gli appuntamenti della Settimana Santa sono saltati. Niente incontri con i fedeli per il Papa, così come l’indulgenza plenaria andata in scena qualche giorno fa, e la messa per la domenica delle palme di ieri, anche questa settimana santa sarà tutta da seguire grazie all’ausilio della tecnologia. Non mancheranno anche alcune dirette tv, come ovviamente in occasione della Pasqua del 13 aprile, ma i fedeli probabilmente non vorranno perdersi nemmeno un appuntamento, ecco allora il calendario completo delle dirette streaming con Bergoglio.

Settimana Santa, dove e come seguire gli appuntamenti

Grande impegno da parte dei media del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana, che seguiranno gli appuntamenti della settimana santa sul canale Youtube di Vatican News, che trasmette in tutto il mondo e in diverse lingue.

Settimana Santa, gli appuntamenti

Giovedì Santo

Appuntamento il 9 aprile alle 18 con la messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo. Non c’è diretta tv dell’evento, solo quella streaming.

Venerdì Santo

Il 10 aprile appuntamento dalla Basilica di San Pietro per la via crucis seguita poi dalla messa, in questo caso appuntamento doppio, sia quello televisivo di Rai Uno che quello in streaming. L’evento sarà preceduto dalla messa in diretta Facebook alle 17:30.

Sabato Santo, 11 aprile

Il Sabato Santo, a partire dalle ore 21 avrà inizio la Veglia pasquale (trasmessa in diretta su Rai1).

Pasqua, 12 aprile

Messa del Vescovo alle 11 su YouGazzetta. Non mancherà però anche in questo caso la diretta tv in collegamento su Rai Uno dalle 10:50.