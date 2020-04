Oroscopo Paolo Fox 7 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Torna l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox. Per martedì 7 aprile 2020, le stelle cosa prevedono? Siete ansiosi di conoscere le previsioni delle stelle di Paolo Fox? Difficoltà da affrontare per il Sagittario e il Capricorno. Tensione alle stelle per l’Acquario, mentre ci vuole più chiarezza nella vita dei Pesci. Scopriamo insieme l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi segni dello zodiaco.

Oroscopo Sagittario

Periodo molto complicato per i sagittario. I problemi nel rapporto di coppia iniziano a farsi sentire. Da ora fino a giugno i pianeti metteranno alla prova tutti i rapporti d’amore. Sei hai appena iniziato una storia, potrai incontrare difficoltà nel farla decollare. Le relazioni consolidate richiedono ora, maggiore prudenza e chiarezza. Nel lavoro cerca di rimanere positivo anche se ci sono problemi o tensioni.

Oroscopo Capricorno

Se desideri cominciare nuovi progetti, dovrai avere pazienza e aspettare la primavera inoltrata. Non hai un oroscopo contrario, ma Paolo Fox ti invita ad avere pazienza domani. Chi ha avuto dei problemi nel passato, ora potrà superarlo con più facilità. Occhio alle finanze. Forse a volte sei accusato di prestare maggiore attenzione alle questioni pratiche e materiali. Questo non è perché non puoi amare, ma perché capisci l’importanza di avere una base solida e concreta nel tuo matrimonio.

Oroscopo Acquario

Sei stanco, nervoso e polemico. Se appartieni alla cerchia di Acquario che non sono appagati dalla propria vita, ora è il momento più duro. Sei una persona che ha bisogno di vivere liberamente e di fare cose gratificanti, altrimenti nasce in te una gran voglia di ribellione. Molti di voi sogneranno di fuggire in qualche isola deserta. Sfortunatamente, le condizioni attuali non ti consentono di viaggiare, quindi dovrai pianificare il tuo prossimo viaggio.

Oroscopo Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ti esorta a diventare più prudente in amore. Dovresti mettere in chiaro cosa vuoi da una relazione e poi essere coerente con la decisione presa. Se desideri un rapporto serio, poi non è il caso di avvicinare persone inaffidabili e superficiali. Domani non sarà male, ma da sabato andrà ancora meglio: novità pratiche in arrivo. Durante questo periodo ti senti molto confuso e stanco. E’ tempo di farsi un’idea sulle persone che ti piacciono.