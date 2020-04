Qualiano. C’è la prima vittima da Coronavirus in città. Si tratta di un uomo, 54 anni, deceduto la scorsa notte all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Le sue condizioni sono peggiorate progressivamente, fino ad arrivare al decesso. L’annuncio della scomparsa del paziente affetto dal virus arriva dal sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.

“Oggi è una brutta giornata per tutta la comunità, un qualianese è morto in ospedale. E’ la seconda persona risultata positiva al Covid-19 a Qualiano – spiega il primo cittadino – Da questa mattina presto sono a sostegno della famiglia, affranta dal dolore, per seguire tutte le operazioni e garantire all’uomo tutto ciò di cui ha diritto”.

Il sindaco de Leonardis ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Alla famiglia ed a tutti quelli che lo conoscevano porgo le più sentite condoglianze mie e di tutta l’amministrazione comunale”. E, infine, ha inviato i cittadini ad avere rispetto in quanto ” la notizia circolava sui social ancor prima che tutti i parenti fossero avvisati della dipartita del loro caro. E questo non è accettabile”.