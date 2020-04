Nascono due gemellini durante il lockdown: i genitori li chiamano Covid e Corona

Nel mezzo della pandemia di coronavirus, durante il lockdown in vigore nel proprio Paese, una coppia indiana ha deciso di chiamare i suoi due gemellini appena nati, un maschietto e una femminuccia, Covid e Corona.

Gemellini nati durante lockdown: si chiamano Covid e Corona

I nomi sono stati scelti dai genitori per ricordare la vita in questi giorni di lockdown. I due gemelli sono nati nella notte tra il 26 e il 27 marzo.

I genitori dei due bimbi precisano, comunque, che potrebbero cambiare idea e, di conseguenza anche i nomi dei loro figli, in futuro. La coppia, di Raipur, ha già una figlia di due anni. Preeti Verma, 27 anni, è la madre dei due gemelli: “Sono stato benedetta dalla nascita di due gemelli – un bimbo e una bimba – nelle prime ore del 27 marzo. Li abbiamo chiamati Covid (il bimbo) e Corona (la bimba) per ora. La nascita è avvenuta dopo aver affrontato diverse difficoltà e quindi io e mio marito volevamo rendere memorabile questo giorno”.

Mamma e bimbi dimessi dall’ospedale

I due raccontano la scelta di questi nomi e spiegano che si sono convinti di confermare questi nomi: “Quando lo staff dell’ospedale ha iniziato a chiamare i bambini Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli così anche dopo la pandemia”.

Secondo quanto fa sapere l’ospedale, i medici hanno dimesso dall’ospedale mamma e gemelli, che per fortuna stanno bene. Il parto è avvenuto in 45 minuti dal momento dell’arrivo della coppia in ospedale e dopo la loro nascita l’attenzione di tutta la struttura si è concentrata sui due gemelli chiamati Corona e Covid, che hanno attirato l’attenzione di pazienti e personale