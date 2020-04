“Coronavirus tips”, il doodle di Google di oggi che invita a stare a casa: Stay home. Save lives: help stop Coronavirus

Il doodle di Google oggi lancia i Coronavirus tips, “Stay home. Save lives: help stop Coronavirus”. Questo è il messaggio che Google lancia oggi, 4 aprile, con un doodle semianimato. Ogni lettera del logo diventa una casetta – simbolo della comune ‘autoreclusione’ – in cui si legge, si canta, si suona la chitarra, ci si allena o si parla al cellulare, mentre cuoricini e note musicali si librano sopra i tetti delle case. Insomma le attività che è possibile fare in casa in questi giorni di quarantena.

Cliccando su ognuna delle lettere, si aprono i “Coronavirus Tips“, cioè i suggerimenti (in inglese) per combattere l’epidemia. Il doodle è comune a quasi tutti gli Stati, anche se non è visibile soltanto in Cina, Iran, Turchia, Arabia Saudita, gran parte dell’Africa e nelle Filippine.

Anche Google dunque ha deciso di ribadire l’invito a restare a casa per fermare il contagio da Coronavirus. Appena si clicca su una delle lettere del doodle di Google e le Coronavirus tips, esce una pagina con scritto: “Non c’è un vaccino per fermare il Coronavirus, puoi solo proteggerti facendo queste cose:

lavarsi le mani regolarmente per 20 secondi, con acqua e sapone o strofinare a base di alcol

Copri naso e bocca con un tessuto usa e getta o gomito flesso quando tossisci o starnutisci

Evitare il contatto ravvicinato (1 metro o 3 piedi) con le persone che non si sentono bene

Rimanere a casa e autoisolarsi dagli altri in famiglia se non ci si sente bene

Google raccoglie poi link utili contro la pandemia, con le statistiche e i suggerimenti della comunità scientifica per contrastare il Covid-19, le ultime notizie, gli aggiornamenti riguardo la pandemia che sta colpendo tutto il mondo.