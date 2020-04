Run All Night – una Notte per Sopravvivere: trama, cast e curiosità

Run All Night Una Notte per Sopravvivere. Questa sera alle ore 21.30 su Italia 1 andrà in onda il film Run All Night – una Notte per Sopravvivere. Si tratta di è un film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson.

Run All Night – una Notte per Sopravvivere, trama

L’assassino professionista Jimmy Conlon, migliore amico del boss della malavita Shawn Maguire, sta attraversando un periodo molto difficile. L’uomo è tormentato dai fantasmi del passato e da un poliziotto che lo insegue da ben trent’anni. L’unica ragione di vita risiede nel proprio figlio e quando q uesti rischia la vita per colpa della mafia, l’omicida si imbarca in una missione per proteggerlo a tutti i costi.

Il cast

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Génesis Rodríguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Vincent D’Onofrio: Detective Harding

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Beau Knapp: Kenan Boyle

Nick Nolte: Eddie Conlon

Le curiosità

Il film segna la terza collaborazioni tra Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra dopo Unknown – Senza identità del 2011 e Non-Stop del 2014. I due sono tornati a lavorare insieme per la quarta volta nel 2018 con L’uomo sul treno.

Quasi tutte le scene girate da Nick Nolte sono state eliminate al montaggio. Ecco perché l’attore non è presente nei crediti del film, nonostante una breve apparizione.

Il budget utilizzato dalla produzione per la realizzazione del film ammontava a quasi 50 milioni di dollari.

Tra le location scelte per le riprese della pellicola possiamo annoverare il Madison Square Garden a New York e il Queens Hospital Center Jamaica della Grande Mela.