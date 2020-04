Reddito di cittadinanza: ora si cambia. Tutte le novità sul reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza novità. Il reddito di cittadinanza continua ad essere oggetto di discussioni, dopo essere finito al centro di una serie di fraintendimenti che hanno alimentato non poche polemiche e preoccupazioni.

Reddito di cittadinanza: grande confusione con il reddito di emergenza

Come è noto da alcune settimane il Governo sta lavorando ad una serie di misure economiche pensato ad hoc per fronteggiare l’emergenza economica creata dal coronavirus.

Diversi interventi, come la cassa integrazione e il bonus per i dipendenti e gli autonomi, sono stati già annunciati, ma altri sono allo studio per il mese di aprile.

Il riferimento è in particolare al “reddito di emergenza“, un sussidio speciale simile al reddito di cittadinanza e pensato proprio per quanti non possono accedere a quest’ultimo e ad altre tipologie di sostegno al reddito.

Reddito di cittadinanza: abolizione o taglio delle somme?

Come riporta il sito Trendonline, proprio l’annuncio del reddito di emergenza e l’assenza di dettagli precisi sullo stesso, ha sollevato non poche preoccupazioni tra i percettori del reddito di cittadinanza, complice la diffusione di alcune voci relative ad una possibile cancellazione del sussidio o ad una radicale revisione al ribasso delle somme fino ad ora riconosciute.

Reddito di cittadinanza: le indicazioni della Ministra Catalfo

A rasserenare un po’ tutti ci ha pensato la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che si è premurata in primis di screditare tutte le indiscrezioni relative ad un’abolizione del reddito di cittadinanza e ad un taglio delle somme spettanti ai beneficiari.

La titolare del dicastero del lavoro ha chiarito: “Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve stare tranquillo, non cambierà nulla. “In una situazione come questa”, ha aggiunta la Catalfo, “è importante aiutare tutte le famiglie in difficoltà”.

Leggi anche >> Reddito di cittadinanza, pagamenti aprile

Reddito di cittadinanza: ecco le modifiche in arrivo

La ministra ha confermato in ogni caso che sono alle studio delle modifiche da apportare al sussidio, spiegando che si starebbe valutando la possibilità di intervenire sul requisito patrimoniale.

A tal proposito la Catalfo ha dichiarato: “Sto pensando ad un ulteriore allargamento della platea dei beneficiari, allentando il criterio della proprietà della casa.

Sarà un allargamento a tempo, anche per aiutare le imprese aumentando i consumi e la domanda aggregata”.

In sostanza si dovrebbe venire escluso dal reddito di cittadinanza chi ha un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro, escludendo la prima casa.

In tal modo si potrà sicuramente allargare il pubblico dei destinatari del reddito di cittadinanza, ma sarà bene attendere in tal senso le novità che potranno arrivare nel corso delle prossime settimane.