Giugliano, arrivano i buoni spesa: requisiti, scadenza e domanda da scaricare

Arrivano a Giugliano i buoni spesa per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Da ieri, 1 aprile, sul sito del Comune di Giugliano è possibile scaricare il bando per i beneficiari del sussidio e la relativa domanda da presentare agli uffici comunali entro l’otto aprile prossimo.

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di Giugliano in Campania. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono

essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.

Requisito essenziale di accesso è quindi rappresentato dall’assenza di reddito allo stato attuale. L’elenco dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulato applicando il seguente ordine di priorità:

I. nuclei non assegnatari di altri benefici pubblici;

II. nuclei monogenitoriali privi di reddito;

III. nuclei familiari in relazione alla numerosità, con priorità ai nuclei familiari con maggior presenza di minori e/o disabili.

L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di valutazione dell’istanza della persona che ne fa richiesta. Le istanze saranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali, che formerà apposito elenco per l’ accesso al beneficio. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto di quanto dichiarato: il richiedente dovrà attestare con una autocertificazione di non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità.

I richiedenti dei buoni spesa previsti dal Governo che siano in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti in apposito elenco che darà diritto all’erogazione del contributo una tantum sotto forma di buono spesa. I richiedenti devono presentare domanda entro le 12 dell’otto aprile.

I buoni spesa verranno erogati per un valore d’acquisto una tantum pari a: