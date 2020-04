Emergenza Covid-19, il Comune di Marano sospende tributi e canoni degli alloggi popolari

Marano. E’ stata appena firmata una delibera di giunta, con cui l’Amministrazione Visconti sospese fino al 1 giugno i Tributi e i Canoni degli alloggi popolari.

Sospesi tributi e canoni degli alloggi popolari

“Stiamo lavorando – ha dichiarato il Sindaco Visconti – senza sosta per attivare quante più misure per ammortizzare il più possibile il danno econimico che si sta vivendo a causa di questa Pandemia. A breve verranno anche rese note le modalità per i fondi che sono stati dati dal Governo. Ai cittadini – conclude la nota di Visconti – chiedo di essere uniti, come Comunità chiedo di pregare, solo uniti si potrà vincere questa battaglia”.

