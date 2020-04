Campania, la fake news su WhatsApp: “Leoni scappati dal parco delle Maitine”

Ancora fake news ai tempi del coronavirus. L’ultima riguarda due leoni scappati dallo zoo delle Maitine, a Pesco Sannita (Benevento). I felini avrebbero lasciato le rispettive gabbie per invadere le strade deserte. La notizia – palesemente falsa – circola su WhatsApp.

Parco delle Maitine, leoni scappano dallo zoo: è una fake news

La fake news rimbalza da telefonino a telefonino sfruttando un’immagine manipoltana del Televideo Rai. L’autore della bufala racconta una fantomatica “fuga di due leoni dallo zoo delle Maitine a Pesco Sannita”, seguita, pensate un po’, “dalla scoperta della carcassa di un bovino divorato”.

Poi l’avviso rivolto a tutti i cittadini: “I leoni – prosegue il buontempone -potrebbero cercare nuove prede, perciò, data la pericolosità, il sindaco ha bloccato ogni attività commerciale da domani e fino a quando i due animali, del peso di 400 chili, non verranno abbattuti o sedati”.

Nulla di quello contenuto nella fake news è vero, ovviamente. Non c’è stata alcuna fuga di leoni. Si tratta solo di uno scherzo di cattivo gusto di un buontempone che finisce per accrescere il clima di tensione e angoscia che tantissimi cittadini campani, isolati in casa, stanno sperimentando in questo periodo di emergenza.