Marano, febbre e svenimenti. Pasquale muore di coronavirus: all’ospedale solo dopo tre richieste

C’è la prima vittima di coronavirus a Marano. A darne notizia è Terranostranews.it. Si chiamava Pasquale Schiattarella, 66 anni. Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione all’ospedale di Giugliano.

Marano, morto di coronavirus Pasquale Schiattarella

Il 66enne aveva avuto i primi sintomi della malattia dieci giorni fa. Prima la febbre, poi svenimenti. Per tre volte i parenti hanno allertato il 118. Solo a quel punto i sanitari hanno deciso di trasportarlo già in gravi condizioni in ospedale dov’è spirato questa mattina.

Pasquale gestiva un’impresa di pulizie e lavorava anche all’aeroporto di Capodichino. La moglie, i figli di Pasquale, generi e nipoti, pur presentando sintomi, attendono ancora il tampone. L’asl ha assicurato di averli messi in lista. Ma i ritardi nelle diagnosi e nei ricoveri sono ormai tra le probabili cause del numero esponenziale di decessi in Italia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sulla sua bacheca Facebook.” Non dimenticherò mai l’ultima volta che ci siamo visti, un mese fa. Il tuo spirito giovanile, la tua immensa disponibilità e la tua signorilità non verranno mai dimenticati. Che la terra ti sia lieve”, scrive Titti. “Grande imprenditore e sicuramente grande uomo. Ti porterò nei miei ricordi e l’impegno preso con te varrà sempre”, il commento di Vittorio.