Pizzette al pomodoro cotte in padella: ricetta, procedimento e video per cucinare le pizzette al pomodoro

Le pizzette in padella sono perfette per chi ha voglia di pizza ma non vuole aspettare i lunghi tempi di lievitazione: si impastano infatti tutti gli ingredienti, aggiungendo per ultimo il lievito istantaneo per salati, si ricavano pizzette della grandezza desiderata e poi via in padella!

Essendo mini-pizze, soddisferete in pochissimo tempo i palati e la golosità dei vostri bimbi! Sono ideali per le feste di compleanno, si possono farcire in base ai gusti e alle preferenze degli ospiti.

Con 500 g di farina abbiamo ricavato circa 20 pizzette a cui abbiamo aggiunto pomodoro, mozzarella, origano e un filo di olio.

Pizzette fatte in padella, ingredienti

500 g di farina 00

5 g di sale

200 ml di acqua

30 g di olio

16 g di lievito istantaneo per salati

Per il condimento

q.b. passata di pomodoro

1 mozzarella

origano

foglie di basilico