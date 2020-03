Marano. Bonus Spesa, Caso ( M5s): “Individuare famiglie indigenti anche con aiuto di parrocchie ed associazioni”

“Al Comune di Marano di Napoli arriveranno per le famiglie più indigenti 583.126,83 euro, disposti dal Governo per aiutare quei cittadini che, in questo momento, non hanno i soldi per fare la spesa. Si tratta di una somma consistente, con la quale si potranno aiutare tanti nuclei familiari a mettere un piatto a tavola, in questi giorni d’emergenza” commenta Andrea Caso, Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione Finanze.

“In uno spirito di collaborazione, volto a definire i giusti criteri per l’individuazione delle fasce più bisognose della popolazione maranese, mi sono sentito con il sindaco Visconti per fare il punto della situazione e confrontarci su alcune problematiche”. “Per questa importante opportunità economica, suggerisco che la lista dei destinatari del bonus spesa possa essere scritta, aprendo anche alle indicazioni dei parroci e delle associazioni locali” conclude il pentastellato.