Bollette di luce e gas meno care da aprile: quanto si risparmierà

Dal 1 aprile scendono i prezzi delle bollette di luce e gas. Nell’emergenza coronavirus arriva una buona notizia per i consumatori italiani. Il metano scenderà del -9,9%, la corrente del -8,5%. La riduzione è dovuta all’andamento dei prezzi energetici internazionali, e soprattutto del gas.

I ribassi riguardano il solo segmento tutelato ma influenzano anche i prezzi liberi del mercato libero. Le riduzioni partono il 1° aprile e durano fino al 30 giugno. Grazie soprattutto dunque al calo dei prezzi delle materie prime, si riduce la spesa energetica per le famiglie tipo in tutela. Si calcolano circa 184 euro annui di risparmi. Da ottobre 2018 a marzo 2019 i prezzi all’ingrosso del gas sono scesi da 27,2 a 18,4 euro per mille chilowattora (-32%), quelli dell’energia elettrica da 73,9 a 53,2 euro per mille chilowattora (-28%).

Bollette aprile luce e gas

La contrazione è dovuta, da un lato, alle basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, anche per via di una netta riduzione dei consumi provocata dall’emergenza coronavirus, e, dall’altro, da una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali di sistema.

Per l’energia elettrica, la riduzione finale è determinata dal forte calo dei costi dell’elettricità, -18,3% sulla spesa della famiglia tipo in maggior tutela. Quanto al gas, l’andamento è determinato da un forte calo della spesa per la materia prima (-12,4% sulla spesa della famiglia tipo).

Arera infatti ha parlato di “perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi”. Stefano Besseghini, presidente Arera ha però sottolineato che se per i consumatori è una buona notizia, considerando il triste momento questo significa anche “il riflesso di un rallentamento globale dell’ economia”.

Intanto, il Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha approvato le nuove regole per creare un mercato europeo dell’elettricità più pulito, più competitivo e in grado di affrontare più efficacemente le emergenze adottando in via definitiva quattro nuove legislazioni sul mercato elettrico, concordate informalmente con i ministri alla fine del 2018.