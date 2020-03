Giugliano, solidarietà alimentare: i numeri da contattare

Giugliano. Buoni spesa e solidarietà alimentare, al Comune di Giugliano sono in arrivo fondi per circa 1 milione e 200 mila euro. In riferimento all’ordinanza firmata dalla Protezione Civile nazionale, l’Ente di Corso Campano comunica che a breve adotterà i provvedimenti amministrativi propedeutici all’erogazione delle misure in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19. Si confida pertanto – si legge in un avviso firmato dal dirigente dei Servizi Sociali, Salvatore Petirro – nella fattiva collaborazione della cittadinanza precisando che sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.giugliano.na.it sarà pubblicato ogni aggiornamento in merito all’erogazione dei benefici previsti dall’Ordinanza n. 658/2020. I cittadini potranno quindi richiedere telefonicamente i buoni spesa al Comune.

Si comunica inoltre che a già attivo un servizio in collaborazione con Enti del Terzo Settore per l’approvvigionamento di derrate alimentari o farmaci e pertanto eventuali segnalazioni possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo [email protected] ovvero contattando, negli orario d’ufficio, l’ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefoni 081 8956542 / 43 – 081 8956527. Associazioni e cittadini che vogliono donare e collaborare devono quindi rivolgersi a questi recapiti.