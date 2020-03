Piero Chiambretti: “Sta combattendo in ospedale, una tragedia”

Se lo chiedono in tanti: come sta Piero Chiambretti. Il conduttore Mediaset colpito da coronavirus è ancora in ospedale e combatte contro la malattia. A renderlo noto l’amica Wilma Ghia, la quale ha concesso un’intervista al settimanale DiPiù per raccontare il calvario dello showman 63enne.

Piero Chiambretti: come sta. “Combatte in ospedale”

Non sono note le condizioni in cui versa il conduttore di Cr4 – la Repubblica delle Donne. Ma è certo che è ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino, è intubato e non è ancora chiaro quando uscirà dal tunnel in cui è finito da due settimane a questa parte. Dopo i classici sintomi influenzali che colpiscono tutti quelli contagiati dal Covid-19, Chiambretti fu ricoverato insieme alla mamma Felicita.

La donna però non ce l’ha fatta, è spirata lo scorso 21 marzo gettando nello sconforto Piero. Il decesso è avvenuto proprio nell’ospedale dov’è ricoverato anche il figlio. A raccontare quanto sta succedendo è Wilma: “Combatte in ospedale – ha spiegato -. Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”.

Il retroscena: “Disperazione per la morte della mamma Felicita”

Wilma poi racconta un piccolo retroscena sul rapporto familiare tra Felicita e il conduttore: “Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”. Un legame profondissimo tra i due, tanto che il lutto per la mamma ha gettato Chiambretti nella disperazione.

“Aver perso Felicita nello stesso ospedale – ha spiegato Wilma Ghia – ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro”, ha concluso.