Afragola, tragedia in casa: Alfredo stroncato da un infarto a 19 anni

Afragola. Lutto ad Afragola, Alfredo stroncato da un infarto a 19 anni. Non basta la pandemia del Coronavirus a mettere un’intera città in ginocchio, non bastavano la lunga scia di decessi che sta lasciando dietro di se il Covid-19. Un’ulteriore notizia tragica, questa mattina ha sconvolto la cittadina di Afragola, in provincia di Napoli.

Alfredo, un giovane di 19 anni, studente del Sereni, questa mattina ha accusato un malore ed è deceduto sul colpo. Decine di post su Facebook che ricordano Alfredo come un ragazzo affettuoso e sempre sorridente.

Lettera della prof. Trongone, docente di lettere della 5Q indirizzo Enigastromico

Gli antichi dicevano che muore giovane chi è caro agli dei.

Per me non è giusto, perché sono convinta che una vita ancora da vivere non possa essere spezzata così.

Conoscevo Alfredo solo da tre anni ma è come se lo avessi conosciuto da sempre. In verità tutta la 5 Q dell’ISIS “SERENI” è come se la conoscessi da sempre.

Mi sono entrati subito nel cuore, e Alfredo, con il suo sorriso sornione e il suo modo di fare, che apparentemente sembrava indifferente, in special modo. Quel modo speciale, non di favoritismo, ma quello di una madre che sta vicino al figlio più bisognoso.

Quanto dolore provo e quanto ne provano i suoi compagni. Tutti increduli alla notizia. Sì, perché nessuno può credere che un ragazzo possa morire così all’improvviso. Mai avrei pensato di vivere questo dolore. È vero gli alunni, per alcuni docenti, non sono solo alunni, diventano come figli e vengono rimproverarti, assistiti, confortati e guidati nell stesso modo con cui ci si approccia ai propri figli.

Ecco, per me Alfredo era questo.

Veniva spontaneo guardarlo e sorridere, stargli vicino, aiutarlo a migliorare e dargli fiducia.

Questa è la scuola che si vive, fino in fondo.

Alfredo ci mancherai, sempre!