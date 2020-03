Napoli, famiglia dorme in auto: quartiere raccoglie 800 euro e gli trova una casa

Napoli mostra il suo grande cuore in un periodo difficile come questo, con l’Italia e il mondo intero impegnati a fronteggiare il Coronavirus. Un intero quartiere si è mobilitato per raccogliere soldi e mettere a disposizione una casa ad una famiglia che era costretta a dormire in auto.

E’ accaduto al Vasto, nel centro di Napoli. Come riporta Fanpage.it, marito e moglie, già in ristrettezze economiche, dormivano in macchina da circa un mese.

Alcuni residenti del corso Garibaldi, senza pensarci due volte, si sono attivati per cercare una casa e raccogliere denaro da donare alla coppia.

In pochi giorni hanno reperito beni di prima necessità, vestiti, e sono riusciti a racimolare 800 euro. In una diretta su Facebook si vedono alcune persone consegnare a marito e mogli, sensibilmente commossi, non soltanto il denaro, ma anche i viveri e i capi di abbigliamento comprati o raccolti per l’occasione. Da una finestra una donna urla: “Signora, se ha bisogno di qualsiasi cosa mi chiami”. Commovente la reazione della donna, che di fronte alla generosità del quartiere non riesce a trattenere le lacrime. La coppia ha anche dei figli, che attualmente si trovano in una casa famiglia.