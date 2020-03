Incendio al tribunale di Milano. In fiamme un archivio del settimo piano del palazzo di giustizia. I fatti questa mattina alle 5,25. Ad andare a fuoco, al settimo piano, la cancelleria con gli atti del giudice per le indagini preliminari e l’archivio, lambite dalle fiamme alcune stanze proprio dei gip. Non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivate sette squadre dei vigili del fuoco, al lavoro con cinque autopompe, due scale e altri due mezzi. I pompieri hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona del rogo, che si è sviluppato all’ultimo piano dell’edificio, il settimo appunto. Le fiamme sono state spente intorno alle 8,40. A causa dell’emergenza Coronavirus, anche l’attività del Palazzo di Giustizia è ridotta ai servizi essenziali.

Sul posto il presidente del tribunale Roberto Bichi, il presidente dell’ufficio gip Aurelio Barazzetta e il pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando nel palazzo e sono presenti numerose squadre anche con un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Sono al vaglio tutte le ipotesi, al momento nessuna la causa concreta.