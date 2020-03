Solidarietà digitale, servizi e attività gratuite sul web

Si chiama solidarietà digitale, libri, musei, abbonamenti a quotidiani e riviste, corsi di formazione e persino visite ai musei gratis. Tutti a casa e per fronteggiare all’emergenza Coronavirus tante aziende e associazioni si attivano nel proporre attività gratuite alla popolazione.

Qual miglior modo di trascorrere il tempo se non leggendo un buon libro. Librerie chiuse, ma grazie alle piattaforme che propongono libri digitali è possibile scaricare testi e leggerli comodamente in casa in modo gratuito. Saggistica, narrativa e letture per ragazzi, sono disponibili nel catalogo ebook e si potrà leggere con l’app Kobo Books disponibile per smartphone e tablet.

Sono tante le case editrici che Il gruppo Mondadori, invece, propone tre mesi gratis di tutte le sue riviste come Chi, Donna moderna, Giallo Zafferano e altri. Sul sito Solidarietà Digitale del governo è possibile trovare la lista di tutte le iniziative gratuite e ad essere coinvolti sono davvero tutti, dai bambini agli adulti passando anche per lavoratori e imprenditori e manager a cui vengono proposti strumenti per facilitare smart working e formazione dei propri dipendenti.

Attraverso il web è anche possibile viaggiare e visitare i musei grazie ad un clic. Sul canale YouTube MIBACT è possibile fare un tuffo nell’arte.

C’è tanto da navigare su internet in questo periodo, così, le compagnie telefoniche offrono minuti illimitati e giga gratuiti.