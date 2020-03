Coronavirus negli Stati Uniti: 1200 dollari per ogni americano e 500 per ogni bambino

Più di 2mila miliardi per sostenere l’economia. 1200 dollari ad americano. Sono le misure straordinarie varate dal Governo Trump per fronteggiare l’emergenza coronavirus in America. E’ l’accordo storico che la Casa Bianca ha raggiunto con i democratici.

Coronavirus, in America 2mila miliardi di dollari contro il coronavirus

“Finalmente, abbiamo un accordo”, ha detto il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, riferendosi al massiccio “livello di investimenti da tempo di guerra nella nostra nazione”. Le negoziazioni tra democratici e repubblicani sono andate avanti tutto il giorno. Alla fine la fumata bianca e la sottoscrizione di un patto senza precedenti in America per quella che viene considerata una vera e propria guerra. La notizia arriva nelle ore in cui Gli Stati Uniti diventano il primo paese al mondo per numero di contagi.

Aiuti alle famiglie: 1200 dollari ad americano

Il piano prevede assegni diretti da 1200 dollari a tutti gli americani, più altri 500 euro per ogni bambino. In una famiglia composta da due persone e un figlio, dunque, possono entrare fino a 2900 dollari, che più o meno corrispondono a 3mila euro. La strategia è di sostenere soprattutto i ceti medi e bassi, anche attraverso un’integrazione delle indennità di disoccupazione.

La maxi-manovra riguarda anche le strutture ospedaliere. Gli ospedali, infatti, per acquistare tutto il materiale necessario a fronteggiare l’emergenza, riceveranno circa 150 miliardi di dollari. Servono mascherine, occhiali, tute (in modo da metterlo al riparo dal contagio). Corposi aiuti anche ai centri di ricerca perché possano studiare cocktail di farmaci in grado di contenere il male e di avvicinarsi alla definizione di un vaccino. Per le piccole imprese, in arrivo prestiti per 367 miliardi di dollari.

Prestiti alle imprese

Un tesoro da 500 di dollari viene invece destinato al Dipartimento del Tesoro. La Federal Reserve attingerà a questo fondo per erogare prestiti a tasso fisso e a lunga scadenza per le piccole e medie imprese che andranno in sofferenza durante e dopo l’emergenza. Grazie a questi stanziamenti, la banca centrale del Paese (Fed) potrà mobilitare fino a 4.000 miliardi di dollari grazie a un effetto leva (leveraged). Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, potrà assegnare parte dei fondi alle società danneggiate dal blocco (lockdown).