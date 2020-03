Coronavirus a Giugliano, altri tre casi in città: il totale sale a 24

Giugliano. È salito di 3 unità il dato dei positivi al coronavirus in città dall’inizio dell’emergenza. Lo comunica la Protezione civile di Giugliano, dopo aver ricevuto conferma dall’Asl Napoli 2 Nord.

Coronavirus a Giugliano

Complessivamente ci sono 24 casi accertati a Giugliano, di cui uno è fuori regione. Nella giornata di oggi, 26 marzo, si è registrato un’altra persona positiva al Covid-19 a Villaricca.

Si tratta di una donna di 70 anni, del posto, che è stata ricoverata al San Giuliano di Giugliano. Pare che la 70enne abbia contratto il virus da un parente ritornato da Milano.

Il comune di Napoli, invece, comunica altri 10 casi nel capoluogo partenopeo nel resoconto giornaliero. Secondo i dati forniti dall’Asl Napoli 1, sono 42 le persone asintomatiche (dato identico rispetto a ieri), 91 i ricoverati in ospedale (+6 rispetto a ieri) di cui 9 in terapia intensiva (stesso dato di ieri), 227 le persone in isolamento a casa (+3) e 43 (+1) i clinicamente guariti.