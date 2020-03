Coronavirus, positivo con febbre e tosse va in farmacia senza mascherina: denunciato

Udine. Positivo al coronavirus, si reca in farmacia per fare acquisti senza protezione e senza mascherine. Una volta che lo hanno scovato, gli agenti della Polizia Municipale lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Risponde di delitto colposo contro la salute pubblica e rischia fino a 12 anni di carcere.

Premariacco (Udine), 60enne positivo in giro per la città

Secondo quanto riportato dai media locali, nonostante dovesse restare in quarantena e manifestasse i sintomi del coronavirus, da febbre a tosse, è uscito di casa. Ha percorso centinaia di metri e poi è andato in farmacia, facendo regolarmente la fila, per acquistare dei medicinali. Per legge, però, il 60enne del posto poteva recarsi solo all’ospedale di Udine per sottoporsi ai nuovi tamponi di controllo. L’uomo infatti, già risultato positivo a un primo test, era autorizzato solamente a quello spostamento. Una volta sorpreso, gli agenti della Polizia Locale non hanno potuto far altro che applicare le norme previste dal Dpcm.

Sull’episodio è intervento l’assessore alla sicurezza del Comune di Udine, Alessandro Ciani. “È stato un intervento importante oltre che delicato – ha dichiarato –, che ha evitato che una persona irrispettosa non solo della legge ma anche dei sacrifici che la cittadinanza sta compiendo in queste settimane potesse mettere a repentaglio la salute pubblica. Gli udinesi in questo periodo si stanno dimostrando capaci di affrontare con grande senso di responsabilità le rinunce che questa emergenza comporta e rispettosi delle misure restrittive che vengono loro imposte. Solo continuando su questa strada i sacrifici non saranno vani e potremo presto ripartire. Fino ad allora, la Polizia Locale continuerà a presidiare in maniera capillare il territorio e a effettuare, come sta facendo in queste settimane, centinaia di controlli ogni giorno”.