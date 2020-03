Campania, 43 nuovi contagi. 123 in terapia intensiva, 318 ricoverati con sintomi

Sono 1242 le persone positive al Coronavirus in Campania. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica un nuovo bollettino sul numero dei contagiati nella nostra regione.

Coronavirus in Campania

Nella giornata di oggi i laboratori del Moscati di Aversa, del Cotugno di Napoli e dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno hanno esaminato 4o1 tamponi, di cui 43 hanno dato la positività al Covid-19.

Inoltre, l’Unità di Crisi fa sapere che attualmente sono 318 persone ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono, invece, 123 in Campania; mentre 631 sono i pazienti in isolamento domiciliare.