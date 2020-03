Giugliano piange Agostino: muore a 45 anni stroncato da un malore

La città di Giugliano piange un suo concittadino. Agostino Corsetti, 45 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco. Era sposato ed aveva due figli piccoli. Lavorava come idraulico e per questo motivo era molto conosciuto in città. La notizia del decesso è giunta poche ore fa, gettando amici e parenti nello sconforto.

Su Facebook sono comparsi i primi messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva molto bene Agostino. “Non ho parole e nemmeno la forza di trovarle, in questo momento so solo che la vita mi sembra sempre più assurda. Buon viaggio Agostino, amico mio!”, scrive l’amico Pino sul social network.