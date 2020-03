La santa messa di Papa Francesco in onda su Teleclubitalia

Sono diversi i momenti di preghiera che Teleclubitalia offre ai propri telespettatori in questi giorni difficili di emergenza da Coronavirus. Oltre alla tradizionale messa della domenica in diretta da San Pio X, l’adorazione del giovedì e le suppliche alla Madonna della Pace e a San Giuliano, andrà in onda tutti i giorni anche la santa messa di Papa Francesco.

L’appuntamento è tutti i giorni alle ore 7 e alle 11.30 su Teleclubitalia, canale 98 del digitale terrestre. L’emittente, da sempre vicina al mondo della Chiesa, prova in questi giorni che per molti sono di solitudine a tenere compagnia anche attraverso momenti di preghiera oltre che di informazione con il proprio tg delle 13.40 e delle 19.

In più ricordiamo gli appuntamenti con “Tg club speciale Coronavirus” dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 17.30 per tenerci aggiornati sulla situazione Coronavirus in Italia ma soprattutto in Campania e nell’area giuglianese grazie ad approfondimenti, interviste e interventi in diretta di esperti.