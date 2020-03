Napoli, si riuniscono per pregare insieme: denunciate 9 persone

Napoli. Si sono riuniti in chiesa per pregare nonostante i divieti. Gli agenti hanno così denunciato nove persone per inottemperanza alle prescrizione del D.p.c.m.

Napoli, si riuniscono per pregare

Ieri durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sorpreso due gruppi di fedeli che si erano riunite per pregare.

Cinque di queste erano in una Chiesa Cristiana Evangelica di via Ferrante Loffredo; altre quattro, invece, si erano riunite in preghiera in un’altra sede in via Carlo Della Gatta. I nove uomini, nigeriani regolari sul territorio nazionale, sono stati prontamente denunciati.