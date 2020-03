Stasera in tv “La gente che sta bene” film: trama, cast, trailer del film in onda su Rai 3 alle ore 21:30

Stasera in tv andrà in onda il film La gente che sta bene su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di un film italiano diretto da Francesco Patierno e uscito nel gennaio 2014.

Il soggetto del film è liberamente tratto dal romanzo omonimo di Federico Baccomo, che collabora come sceneggiatore.

La gente che sta bene: trama

Umberto Dorloni è un avvocato milanese cinico e senza scrupoli nel licenziare i collaboratori del proprio studio legale finché non sarà lui stesso a essere invitato a lasciare lo studio associato.

Intanto i due figli gli danno problemi e la moglie gli comunica di essere nuovamente incinta.

A una festa conosce il principe del foro Patrizio Azzesi, l’avvocato italiano più famoso e temuto, il quale gli chiede di collaborare col proprio studio. Nel frattempo Umberto si invaghisce della sua giovane e bella moglie Morgana.

È solo l’inizio di un crescendo di eventi sempre più ingestibili e drammatici: Umberto tenta di convincere la moglie ad abortire. Le prospetta un fine settimana a Courmayeur con l’intento di farle dimenticare il difficile passo. Carla però reagisce con freddezza e distacco lasciandolo e portando con sè i bambini nella casa in campagna. Azzesi, mostrando il suo volto da squalo, gli comunica che ha scelto un altro per il suo studio. L’avvocato, sconfortato, confuso e ormai disoccupato, utilizza la prenotazione per Courmayeur conducendovi Morgana. Frattanto i colleghi del vecchio studio legale dove lavorava vengono arrestati. Umberto lo apprende da una telefonata che Azzesi gli fa a bruciapelo mentre è con Morgana: l’arresto cambia le cose e rimette in pista Umberto. Il quale, smanioso, convince Morgana a tornare indietro rovinando l’idillio che l’infelice donna si era ritagliata.

Scattano intrecci e sviluppi che culmineranno nell’inevitabile tragedia (quando Umberto regala a Morgana un portafortuna con le iniziali sue e di sua moglie, e Morgana, delusa, va a ribaltarsi con l’auto, morendo). L’avvocato terrorizzato riesce a fuggire e fortunosamente ritorna a casa malconcio. Convocato da Azzesi, si rende conto della spregevolezza del medesimo: il quale ha accolto la morte della moglie quasi come una benedizione che scongiura il mantenimento che avrebbe dovuto elargirle per l’imminente separazione. Disgustato rinuncia all’incarico. Scopre che i carabinieri lo hanno convocato: immaginando si tratti dell’incidente, si reca in caserma dove scopre, durante un esilarante dialogo con un maresciallo burlone, che si tratta solo di un banale furto di identità.

Dorloni si reca dalla moglie che gli confessa di non aver adempiuto all’aborto. I due si riconciliano. Gli eventi, alla fine, gli daranno modo di ravvedersi pagando un prezzo: la moglie è tornata al lavoro, mentre Umberto si è ritagliato un ruolo di “mammo” con tanto di passeggino al parco.

La gente che sta bene: cast

Claudio Bisio: Umberto Maria Dorloni

Diego Abatantuono: Patrizio Azzesi

Margherita Buy: Carla Dorloni

Jennipher Rodriguez: Morgana

Laura Baldi: Lorena

Matteo Scalzo: Giacomino

Carlotta Giannone: Martina

Emanuela Grimalda: Suor Emerenziana

Carlo Buccirosso: maresciallo dei carabinieri

Claudio Bigagli: Francesco

Raul Cremona: Ernesto

Pietro Ghislandi: avvocato

Camillo Milli: vecchio

La gente che sta bene: trailer