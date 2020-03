“Ultras”: vita tra le tifoserie, il primo film di Lettieri

Ultras, questo il tanto atteso film di Francesco Lettieri, regista del progetto LIBERATO. Si tratta della sua opera prima, un film sincero lo definisce, che ha come tematica violenza e non la criminalità Il lungometraggio è disponibile in esclusiva sulla piattaforma Netflix.

Il lavoro cinematografico racconta dei codici del tifo organizzato. Il protagonista è Sandro, storico capo ultras del Napoli, 50enne ormai sottoposto a Daspo. Prova ad immaginare una vita diversa, tranquilla, ma le vecchie amicizie e un compagno di curva renderanno questo desiderio complicato. Nel cast troviamo Aniello Arena, ex camorrista che ha imparato l’arte della recitazione durante la sua reclusione in carcere.

Un film tanto atteso e molto acclamato dalla critica nazionale e che da oggi è possibile vedere in streaming su Netflix.