Stop alle ricette mediche, basta un codice per ritirare i farmaci

Stop alle ricette cartacee, adesso basta un codice da consegnare in farmacia per ricevere i medicinali. Lo ha annunciato ieri il capo della protezione civile Borrelli che ha firmato un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche. La dottoressa Giovanna Pirozzi della Farmacia Veneto, ci spiega come funziona nel dettaglio.

L’ordinanza è stata firmata al fine di evitare quanto più possibile gli spostamenti e ridurre, quindi, le possibilità di trasmissione del coronavirus.