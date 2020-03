Altro che coronavirus, a mare con la mascherina: “I pesci con ci contagiano”. Video

Il bagno a mare anche in tempi di coronavirus. Sono giorni di grande difficoltà per l’Italia. In tanti sono costretti a casa per rispettare il decreto ministeriale destinato a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Non tutti però la rispettano. E c’è addiruttura chi si lancia per un tuffo approfittando delle temperature quasi estive.

Bagno a mare con la mascherina: due signore sfidano il coronavirus

Tra le tante persone che hanno disatteso alle prescrizioni ministeriali, l’apice lo hanno raggiunto le sue signore che nel Nord Barese hanno fatto il bagno con la mascherina: “I pesci non hanno il coronavirus” dicono, guardando l’obiettivo dello smartphone ridendo. Il filmato, girato qualche giorno fa, ha fatto presto il giro del web e dei social network. Centinaia di migliaia le visualizzazioni. Il video è stato girato nel nord della provincia di Bari, nei pressi di Molfetta.

Le reazioni della politica

A pubblicare il video sulla sua pagina anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Mentre l’intero Paese soffre e resta isolato in casa – scrive il politico -, per rispettare i decreti di sicurezza, qualcuno viola le regole e fai ironia su questa drammatica situazione, come queste due donne al mare con la mascherina. Ho segnalato il video alle autorità per far identificare e denunciare le due donne.