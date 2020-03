Coronavirus, non vuole fare la fila alla banca e inizia a sputare. Chiusa la filiale

Spazientito per la lunga attesa in coda inizia a sputare nell’ingresso della banca. Chiusa per precauzione la filiale Unicredit di via Manzoni a Gallarate, in provincia di Varese.

Come riporta Malpensa21.it, l’episodio è avvenuto lo scorso 16 marzo. Il direttore della filiale ha chiamato la polizia di Stato: gli uomini del Commissariato di via Ragazzi del ’99 stanno ora vagliando la posizione del cliente dell’istituto di credito.

Stando ad una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il bancomat nei giorni scorsi. Lunedì mattina si è recato in banca per prelevare del denaro allo sportello. Come previsto dal decreto Conte per limitare il contagio da Coronavirus all’interno dell’istituto l’ingresso ai clienti è sottoposto a limitazioni.

L’uomo, quindi, stanco di dover aspettare ulteriormente, ha iniziato a sputare all’ingresso della filiale. Il cliente si è poi allontanato prima dell’arrivo dei poliziotti. La filiale è stata momentaneamente chiusa a tutela di tutti e per consentire la sanificazione degli ambienti.

(immagine di archivio)