Coronavirus al Policlinico, positiva la direttrice sanitaria Montemurro

Napoli. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” comunica che il Direttore sanitario aziendale, la dottoressa Maria Vittoria Montemurro è risultata positiva al test per il Covid-19.

Pertanto, il Direttore Generale, Antonio Giordano, ha disposto la quarantena per il personale tutto della Struttura strategica. Lo staff lavorerà in modalità smart-working assicurando la continuità operativa.

“Sto bene, sto seguendo il percorso sanitario previsto dai Protocolli. Resto in isolamento, monitorata dalla Asl di pertinenza e dai nostri Infettivologi, e continuo a lavorare da casa”, spiega il Direttore sanitario Montemurro.

Anche i medici rischiano il contagio

Anche chi lavora in prima linea rischia di essere contagiato dal virus. L’ultimo caso accertato è il primario della Neurochirurgia del Cardarelli che, dopo aver accusato febbre e spossatezza, è stato accolto nella tenda allestita all’esterno del padiglione di emergenza.

Effettuato il tampone inviato al Cotugno è tornato al proprio domicilio in quarantena volontaria. Ma di camici bianchi ammalati ce ne sono ormai parecchi. Molti in quarantena volontaria domiciliare, come i due infettivologi dell’Università Federico II a cui si sono aggiunti due specializzandi, un altro medico e un primario ginecologo