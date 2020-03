Coronavirus in Campania, c’è un altra vittima: è un uomo di 72 anni

Si registra un altro paziente morto con Coronavirus in Campania. Si tratta di un uomo di 72 anni di Torre del Greco: era ricoverato al Monaldi da un paio di giorni, dopo aver scoperto di essere affetto dal Covid-19.

Coronavirus in Campania, paziente di Torre del Greco morto con il Covid-19

La notizia è stata annunciata dal sindaco del comune vesuviano, Giovanni Palomba: “Non avrei mai voluto dare tale notizia. Le nostre unità di assistenza sociale si sono, immediatamente, messe in contatto con la famiglia e siamo in costante aggiornamento. Il mio personale cordoglio ai parenti tutti ai quali mi unisco in deferente commozione”, ha detto il primo cittadino.

Aveva patologie pregresse

L’uomo, riporta il Mattino, pare sia un marittimo con patologie pregresse. Inoltre, non avrebbe alcun legame con i ceppi già noti in città, ma soltanto la coincidenza di risiedere allo stesso indirizzo in cui si trova la scuola Don Bosco.

Istituto scolastico da cui è partito tutto con il primo caso di contatto in città per la maestra di Striano. Nella sola Torre del Greco i casi restano 20 di cui 16 residenti e quattro fuori sede. Per la Campania è l’ottava vittima morta con il Coronavirus.